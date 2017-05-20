Донбасс: за сутки семеро военнослужащих ВСУ получили ранения 

В закладки

Скопировать

Киев, 20 мая. Семеро украинских военных получили ранения за минувшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко, добавив, что погибших нет.

На брифинге в субботу Лысенко сообщил журналистам, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе погибших в рядах украинских войск нет. Однако семь человек получили ранения.

При этом он добавил, что за минувшие сутки ситуация в Донбассе «значительно обострилась».

Ранее в субботу сообщалось, что разведка Луганской народной республики зафиксировала, что ВСУ перебросили в район Счастья четыре БТР и «Уралы» с личным составом и боеприпасами.