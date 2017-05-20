Лавров 23 мая встретится с коллегой из Хорватии

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Москва, 20 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 мая проведет в Москве встречу со своим хорватским коллегой Давором Иво Стиэром. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Уточняется, что темами переговоров станут вопросы относительно перспектив российско-хорватского политического диалога, углубление сотрудничества в сфере хозяйства и инвестиций, а также в культурной и гуманитарной сфере. Кроме того, будут обсуждаться актуальные международные проблемы и ситуация в Юго-Восточной Европе. Особое внимание будет уделено укреплению и совершенствованию экономических связей.

«Имеется обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия по широкому кругу вопросов. Внешнеполитические ведомства России и Хорватии готовы всемерно способствовать уплотнению обоюдовыгодных двусторонних контактов», — говорится в сообщении.

Глава МИД Хорватии прибудет в Россию с визитом 22 мая и пробудет здесь до 24 мая. Визит приурочен к 25-летию дипломатических отношений между двумя странами.