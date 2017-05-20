В провинции Дейр эз-Зор от обстрелов ИГ погибли 15 мирных жителей

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Дейр-эз-Зор, 20 мая. Боевики «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) ведут обстрел кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор. По данным агентства SANA, при разрыве минометных снарядов в районах Харамиш и Эль-Джоура смертельные травмы получили 15 человек. Число раненых достигло 63.

Как передает сегодня агентство, большинство пострадавших мирных жителей — это женщины и дети.

Добавим, ранее террористы ИГ* обстреляли мирные кварталы Дейр эз-Зора из миномета. Несколько минометных выстрелов угодили в свадебную процессию на юге города, что привело к гибели не менее 10 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.