В провинции Дейр эз-Зор от обстрелов ИГ погибли 15 мирных жителей
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Дейр-эз-Зор, 20 мая. Боевики «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) ведут обстрел кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор. По данным агентства SANA, при разрыве минометных снарядов в районах Харамиш и Эль-Джоура смертельные травмы получили 15 человек. Число раненых достигло 63.
Как передает сегодня агентство, большинство пострадавших мирных жителей — это женщины и дети.
Добавим, ранее террористы ИГ* обстреляли мирные кварталы Дейр эз-Зора из миномета. Несколько минометных выстрелов угодили в свадебную процессию на юге города, что привело к гибели не менее 10 человек.
* Организация запрещена на территории РФ.
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