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Весь мир
Жертвами серии терактов в Ираке стали 35 человек

Жертвами серии терактов в Ираке стали 35 человек

14:40  20 Мая 2017
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Жертвами серии терактов в Ираке стали 35 человек

Багдад, 20 мая. В результате двух терактов в Ираке по меньшей мере 35 человек погибли и 50 пострадали. Об этом сообщает агентство AFP.

Теракты были совершены в Багдаде и провинции Басра на юге Ирака. Как передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителей полиции, первый взрыв в Багдаде прогремел, когда террорист на заминированной машине пытался въехать в населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир. Второй заминированный автомобиль взлетел на воздух неподалеку от полицейского участка в одноименном районе. 

Кроме того, в тот же день взрывы прогремели на двух КПП в северной и южной части Басры. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство»* (террористическая организация запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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