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Москва, 20 мая. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила проверить, не занимаются ли взяточничеством проект блогера Алексея Навального и российское отделение Transparency International, сославшись на то, что «на воре и шапка горит».

Российский парламентарий Наталья Поклонская заявила, что не включает никакие организации в черные списки, но «информацию нельзя не принимать только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы». При этом она педложила проверить на коррупцию проект блогера Алексея Навального и российское отделение Transparency International.

«Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — прокомментировала депутат вопрос RNS о том, являются ли эти общественные организации, специализирующиеся на антикоррупционных расследованиях «союзниками». По мнению Поклонской, подобные организации угрожают благополучию страны, поскольку «нельзя будоражить общество… для своих нечистых целей». Экс-прокурор добавила, что деятельность таких организаций похожа на PR, чтобы оправдать финансирование.