Рогозин: РФ делает ставку на создание интеллектуального оружия

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Москва, 20 мая. Новая российская программа вооружения предусматривает новые подходы к созданию оружия, разведывательных систем, а также оборудования для космических нужд. Речь идет об интеллектуальных технических средствах. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Появится у нас современная связь – то, что всегда было слабым местом. Мы практически полностью завершаем разработку новых беспилотных машин – наземных и воздушных. Идет мощное обновление космической группировки», — пояснил он.

Выпуск такого интеллектуального оружия будет налажен до 2025 года в рамках государственной программы вооружения, добавил Рогозин.