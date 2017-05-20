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Политика
Рогозин: РФ делает ставку на создание интеллектуального оружия

Рогозин: РФ делает ставку на создание интеллектуального оружия

14:27  20 Мая 2017
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Рогозин: РФ делает ставку на создание интеллектуального оружия

Москва, 20 мая. Новая российская программа вооружения предусматривает новые подходы к созданию оружия, разведывательных систем, а также оборудования для космических нужд. Речь идет об интеллектуальных технических средствах. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-1». 

«Появится у нас современная связь – то, что всегда было слабым местом. Мы практически полностью завершаем разработку новых беспилотных машин – наземных и воздушных. Идет мощное обновление космической группировки», — пояснил он.

Выпуск такого интеллектуального оружия будет налажен до 2025 года в рамках государственной программы вооружения, добавил Рогозин.  

 

#рогозин
Алексей Громов
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