Новости США: страсти по Трампу, чернокожие расисты, судья без гражданства

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США, 20 мая. В Соединенных Штатах продолжается скандал вокруг президента Дональда Трампа. Чернокожие расисты призывают белых мужчин увольняться с работы. В Техасе объявился судья без американского гражданства. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Политический кризис

Все больше республиканцев по всей стране обращают внимание на то, что их партия теряет популярность. Благодаря каждодневным скандальным заголовкам в отношении Дональда Трампа и его администрации, республиканцы начинают переживать о партийных выборах в следующем году.

В то же время бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми будет публично давать показания перед разведывательным комитетом Сената США на следующий день после Дня Памяти (американский национальный праздник, который отмечается 29 мая). Показания Коми заслушают в рамках скандального расследования относительно якобы вмешательства Российской Федерации в ход выборов президента Соединенных Штатов.

Тем временем американские средства массовой информации, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что российские чиновники во время президентской кампании в США якобы хвастались, что у них сложились прочные отношения с бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном. Как утверждают СМИ, российские политики якобы полагали, что смогут использовать Флинна, чтобы повлиять на ход выборов и избрать Дональда Трампа.

Черный расизм

Преподавательница Пайпер Хэррон, которая работает на Гавайских островах, написала блог, опубликованный Американским математическим обществом. В этой статье она призвала белых мужчин увольняться с работы.

«Если вы белый цисгендерный мужчина (то есть вы идентифицируете себя как мужчину и мужской пол указан у вас при рождении), вы точно должны уволиться с должности, которая дает вам какую-либо власть», — пишет Пайпер Хэррон.

По ее мнению, должности «этих белых мужчин» должны получить трансгендеры и чернокожие женщины. Она считает, что «система» угнетает сексуальные меньшинства и афроамериканцев.

В то же время совет Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США (NAACP) проголосовал за увольнение президента этой организации. По мнению совета, он не в состоянии в должной мере отстаивать права «не белых» американских граждан.

Без гражданства

В городе Корпус-Кристи в штабе Техас городской судья Янг Ми была отправлена в неоплачиваемый отпуск. Это произошло после того, как выяснилось, что она не является гражданкой Соединенных Штатов.

Отсутствие американского гражданства у Янг Ми было выявлено в ходе недавней проверки его наличия у всех муниципальных судей. В ходе проверки удалось установить, что городская администрация совершила ошибку, позволив Ми стать судьей.

В тени гражданской войны

В Новом Орлеане был демонтирован последний монумент Конфедерации — памятник генералу Роберту Ли. Решение о сносе памятников времен гражданской войны было принято после того, как в 2015 году Дилан Руф устроил массовую стрельбу в Методистской церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина). В результате массовой стрельбы были убиты девять прихожан, все они были афроамериканцами.

Руф использовал символику конфедератов, а свое преступление, по мнению СМИ, совершил на почве ненависти. Это дало новый оборот в дискуссии о расизме в США, в частности об ассоциации Конфедерации с эпохой рабства.