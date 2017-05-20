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Донбасс: ВСУ укрепляют позиции на линии фронта с ЛНР

Донбасс: ВСУ укрепляют позиции на линии фронта с ЛНР

14:15  20 Мая 2017
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Донбасс: ВСУ укрепляют позиции на линии фронта с ЛНР

Луганск, 20 мая. Украинские войска перебросили в район Счастья четыре БТР и «Уралы» с личным составом и боеприпасами, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Марочко подчеркнул, что ВСУ продолжают нагнетать обстановку в Донбассе и проводит перегруппировку войск вблизи линии разграничения.

В частности, разведка ЛНР зафиксировала, что в зону ответственности 14-й механизированной бригады в район населенного пункта Молодость прибыла колонна техники из шести грузовых автомобилей типа «Урал» с боеприпасами и личным составом в сопровождении четырех БТР-80.

По мнению Марочко, ВСУ наращивают запасы боеприпасов для проведения провокаций.

#всу #донбасс #украина #лнр
Олеся Волкова
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