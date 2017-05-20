Россия намерена отказаться от модернизации старого вооружения — Рогозин

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Москва, 20 мая. Россия планирует отказаться от модернизации старых образцов вооружения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация это такое же нормальное явление, как создание новых образцов», — сказал он в интервью программе «Вести в субботу».

Рогозин добавил, что модернизаций не должно быть бесчисленное множество. Если с этим процессом переборщить, то он останавливает создание новой программы вооружения, отметил вице-премьер.

Ранее Рогозин сообщал, что в России наравне с США ведется разработка гиперзвукового оружия. По его словам, работы по созданию такого оружия в нашей стране считаются приоритетными.