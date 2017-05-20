Хомс покинули около 200 боевиков в рамках последнего этапа освобождения города

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Хомс, 20 мая. Группа из 450 человек, включая 193 боевика, покинула квартал Аль-Ваэр города Хомс в Сирии. Отмечается, что это последний этап вывода боевиков из населенного пункта.

Российская военная полиция и представители сирийских силовиков контролируют вывод боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваэр города Хомс. По словам офицера сирийской полиции, с ночи выведено порядка 450 человек, включая 193 боевика.

Он подчеркнул, что последний этап вывода участников вооруженных бандформирований продолжится завтра. Известно, что боевики и их семьи будут направлены в сторону провинции Идлиб и в Джараблус. Отметим, что за 10 этапов выведены 17 тысяч человек, включая 3.5 тысяч боевиков.