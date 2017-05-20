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Новороссия
Луганск: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 250 мин и снарядов

Луганск: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 250 мин и снарядов

14:27  20 Мая 2017
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Луганск: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 250 мин и снарядов

Луганск, 20 мая. Украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР без малого 250 мин и снарядов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. 

Марочко отметил, что обстановка в ЛНР остается достаточно напряженной: за прошедшие сутки луганская сторона зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня. 

«Всего по территории Республики было выпущено 249 мин и снарядов», — уточнил Марочко. 

Ранее сообщалось, что в соседней ДНР было зафиксировано 60 обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки. При этом обстрелами была повреждена крыша жилого дома в Ясиноватой, а также коммуникации, из-за чего город оказался частично обесточенным. 

#всу #лнр #марочко
Владимир Багров
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