Луганск: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР почти 250 мин и снарядов

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Луганск, 20 мая. Украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР без малого 250 мин и снарядов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Марочко отметил, что обстановка в ЛНР остается достаточно напряженной: за прошедшие сутки луганская сторона зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня.

«Всего по территории Республики было выпущено 249 мин и снарядов», — уточнил Марочко.

Ранее сообщалось, что в соседней ДНР было зафиксировано 60 обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки. При этом обстрелами была повреждена крыша жилого дома в Ясиноватой, а также коммуникации, из-за чего город оказался частично обесточенным.