Путин и Асад поздравили Роухани с победой на президентских выборах

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Дамаск, 20 мая. Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад поздравили своего коллегу Хасана Роухани с победой на выборах.

По словам Асада, победа президент Ирана свидетельствует о доверии народа в деле укрепления страны и ее роли на международной арене. Он пожелал Роухани и иранскому народу успеха и процветания.

«Президентские выборы в Иране, прошедшие в атмосфере демократии и высокой ответственности, являются образцом для подражания всему миру», — заявил Асад в поздравительной телеграмме.

Ранее поздравления Роухани направил президент РФ Владимир Путин.

«Глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнёрского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня», — сообщили в пресс-службе Кремля.