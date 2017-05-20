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Сочи, 20 мая. Россия должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался план развития страны до 2025 года.

В декабрьском послании к Федеральному собранию глава государства распорядился разработать стратегию экономического и социального развития России до 2025 года. «Я просил Правитель­ство подготовить план развития экономики, определения перспе­ктивных направлений развития, средств на достижение этих цел­ей на период 2017–20­25 годы. Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитическо­го графика страна до­лжна иметь ясный и понятный план развития экономики и социал­ьной сферы», — сказал президент на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Последний пояснил, что разработанная стратегия предусматривает выход отечественной экономики на темпы роста до средне-м­ировых и выше. По словам главы государства, работа кабмина должна лечь в основу предложений экспертных групп, также принимающих участие в разработке стратегии развития.