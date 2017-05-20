Путин: Россия должна иметь ясный план развития экономики и социальной сферы
Сочи, 20 мая. Россия должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался план развития страны до 2025 года.
В декабрьском послании к Федеральному собранию глава государства распорядился разработать стратегию экономического и социального развития России до 2025 года. «Я просил Правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017–2025 годы. Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы», — сказал президент на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Последний пояснил, что разработанная стратегия предусматривает выход отечественной экономики на темпы роста до средне-мировых и выше. По словам главы государства, работа кабмина должна лечь в основу предложений экспертных групп, также принимающих участие в разработке стратегии развития.