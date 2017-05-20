Похитившая 3 млн рублей няня задержана в Москве

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Москва, 20 мая. Столичные полицейские задержали 30-летнюю уроженку Средней Азии, которая несколько месяцев работала няней в одной из московских семей.

Подозревают, что за это время, воспользовавшись оказываемым ей доверием, она вынесла из квартиры огромную сумму денег — порядка 3 млн рублей и сбежала. Но далеко ей уйти не удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Главная подозреваемая задержана и находится под стражей.

Если следствию удастся доказать вину няни, то ей предстоит не только вернуть ворованные деньги, но и понести наказание, предусмотренное Уголовным кодексом.