Уголовное дело завели на заклеивавшую детям рты скотчем воспитательницу из Ангарска

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Иркутск, 20 мая. Уголовное дело было возбуждено в отношении воспитательницы детского сада в городе Ангарске Иркутской области за то, что девушка заклеивала детям рты скотчем. Теперь ей грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении СКР.

Скандал разгорелся 18 мая после того, как 23-летняя воспитательница детского сада из Ангарска выложила на своей странице в соцсети фотографию мальчика со ртом, заклеенным широким скотчем. Фото сопровождалось подписью: «Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя».

Когда поступок девушки приобрел широкую огласку, к делу подключились следователи. Им воспитательница объяснила, что никого не истязала, а таким образом хотела «в игровой форме» создать тишину в группе, чтобы смогла прочитать детям сказку. При этом девушка утверждает, что сначала сама заклеила себе рот скотчем, и только потом уже сами дети последовали ее примеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело об истязаниях малолетних. Если вина девушки будет доказана, ей может грозить от трех до семи лет лишения свободы.