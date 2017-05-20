ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама

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Дамаск, 20 мая. Одиннадцать нарушений режима прекращения огня зафиксированы в провинциях Хама, Алеппо, Идлиб, Латакия и Дамаск в Сирии за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Большинство случаев стрельбы были зафиксированы с территорий, подконтрольных террористам запрещенных в РФ организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

При этом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. В провинции Дамаск было зафиксировано пять нарушений режима тишины, в провинции Хама — три, столько же — в Латакии. Турецкая сторона сообщила о четырех нарушениях: в Дамаске, Хаме, Алеппо и Идлибе.

«Наиболее резонансными нарушениями, зафиксированными российской стороной, стали обстрелы на севере провинции Хама в районе населенного пункта Бойда. В результате боестолкновения огневые точки боевиков были подавлены», — говорится в сообщении.

* Организация запрещена на территории РФ.