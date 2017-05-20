Сирия: курды вывесили флаги России на границе с Турцией

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Анкара, 20 мая. Воюющие в Сирии курды из «Демократического союза» охраняют российские и сирийские флаги, которые вывешены на зданиях в подконтрольных им районах, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Вывешивание российских флагов сирийскими курдами в районе Африна вызвало негативную реакцию со стороны властей Турции. Известно, что флаги РФ появились на подконтрольной курдам территории с 11 мая. Они охраняются бойцами «Демократического союза». Турецкое агентство отмечает, что для охраны символики в том числе используются радары.