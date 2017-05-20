США меняют тактику борьбы с ИГИЛ  в Сирии и Ираке

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Вашингтон, 20 мая. Агрессия и окружение — такими методами борьбы с террористами ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России группировка) в Сирии и Ираке, а также в других странах будут пользоваться силы коалиции во главе с США. Подробности журналистам на пресс-конференции рассказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Он подчеркнул, что идея принадлежит президенту Дональду Трампу. Именно по его требованию было внесено два изменения в стратегию.

Первое касается агрессии — хозяин Белого дома уверен, что в борьбе с боевиками крайне важны незамедлительные удары по слабым точкам врага. Суть второго его распоряжения в тактике ведения боя. Мэттис пояснил, что на смену применявшемуся ранее способу «выдавливания» террористов придет метод окружения.

Глава Пентагона добавил, что такие меры призваны не допустить возвращения боевиков в те страны, из которых они приехали.

* Организация запрещена на территории РФ.