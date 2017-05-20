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Политика
Косачев увидел хороший знак для всего мира в победе Роухани на выборах в Иране

Косачев увидел хороший знак для всего мира в победе Роухани на выборах в Иране

13:48  20 Мая 2017
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Косачев увидел хороший знак для всего мира в победе Роухани на выборах в Иране

Москва, 20 мая. Избрание на второй срок действующего президента Ирана Хасана Роухани — хороший знак не только для страны, но и для всего мира. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. 

Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок. Его кандидатуру поддержали 57% проголосовавших. 

«Считаю, что это хороший знак и для страны, и для внешнего мира», — прокомментировал результаты выборов сенатор Косачев агентству РИА Новости

Косачев отметил, что курс нынешнего лидера является достаточно либеральным с учетом иранских реалий. 

Сенатор отметил, что у Роухани есть немало достижений во внешней политике, например, соглашение по иранской ядерной программе, участие в переговорах в Астане по урегулированию в Сирии и т.д. 

Не менее важным является то, что Роухани умеет договариваться и настроен на это, подчеркнул сенатор. 

#косачев #роухани
Владимир Багров
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