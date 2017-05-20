Политолог Асафов: НАТО берет под свой контроль украинский Интернет-трафик. ФАН-ТВ

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На Украине Интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги доступа пользователям к ресурсам «Mail.ru», «Яндекс», «Яндекс.Украина», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Санкции введены на три года. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины ввел в действие президент Петр Порошенко. Также расширен список физических и юридических лиц России, в отношении которых введены санкции, на год введены санкции против российской авиакомпании UTair. Сегодня «Яндекс» оценивает свою украинскую аудиторию в 11 миллионов пользователей, на платформах «Mail.ru» общается около 25. Сетью «ВКонтакте» пользуются 16 миллионов человек, а «Одноклассники» – 9,5. Смогут ли киевские власти реализовать новый запрет, и к чему он может привести? Об этом мы поговорили с публицистом, политологом Александром Асафовым.

– Александр, впервые к весьма популярному русскоязычному Интернету на Украине применили санкции.

– Но надо сказать, что не впервые, потому что угрозы отключения всего русскоязычного звучат, так или иначе, всё это время. Это, скажем так, коллективное решение украинской элиты. Зачем оно нужно? Для того чтобы монополизировать СМИ и ограничить доступ гражданам Украины к любой альтернативной информации. Дело в том, что Порошенко пытается зачистить весь информационный сектор для того, чтобы ему ничто не угрожало при нахождении на позиции президента страны.

– Майдан обещал дать свободу, а дал информационную диктатуру?

– Майдан обещал дать евроинтеграцию. Из евроинтеграции, из достижений Майдана можно отметить лишь визовую либерализацию, которую почему-то называют безвизовым режимом с Евросоюзом. Также Майдан дал разрушенную экономику, социальную неразбериху, высокую криминальную обстановку и гражданскую войну. Поэтому говорить о каких-то эфемерных свободах достаточно странно. Характерно, что сегодня такая организация, как Human Rights Watch, выпустила документ, который требует возвращения граждан Украины к российским социальным сетям. А незадолго до этого похожая организация Amnesty International выпустила документ о том, что закон о декоммунизации является законом, который нарушает права человека. Это говорит о том, что в данном случае Петр Алексеевич удивил даже своих союзников, которые обычно критиковали Россию, находясь на его стороне.

– А в НАТО верят в то, что запрет, блокирование русскоязычных сайтов на Украине, – это вопрос исключительно безопасности, а не свободы слова.

– При посредничестве США специалисты НАТО берут под свой контроль украинский Интернет-трафик. Это преподносится как борьба с кибер-войной, как защита всего остального мира от агрессивных действий России, где Украина является форпостом. Но, тем не менее, НАТОвские и американские специалисты будут устанавливать свое контролирующее оборудование на украинских узлах связи. На совершенно белых украинских сайтах по поиску работы в открытую набирают наркокурьеров для работы в российских городах. Также этот серый сектор, поскольку он очень развит на Украине, вызывает вопросы и у американской стороны, потому что он их безопасность тоже ставит под угрозу. Если взять списки разыскиваемых мошенников, связанных со спамом, хакерскими атаками, там очень много украинцев. Поэтому, внедряя свой контроль под видом борьбы с Россией, американцы тем самым защищают самих себя.

– «ВКонтакте» есть достаточно много проукраинских групп, это и страницы «Правого сектора»*, и полка «Азов», и Петра Порошенко. Что же, пользователи сети «ВКонтакте» ринутся в Facebook?

– Так или иначе, им придется это сделать. В перспективе именно попытка отрезать вообще всё русскоязычное связана, в том числе, с тем, что тогда официальная легенда, как и историческая, так и политическая современная, не будет проверяема гражданами Украины. То есть, им придется безоговорочно верить в то, что украинцы выкопали Черное море когда-то.

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– К чему еще могут привести эти санкции? Что касается российских компаний, большинство руководителей уже сказали о том, что вряд ли эти меры существенно повлияют на бизнес.

– На Россию это никак не повлияет, в Интернете можно будет более свободно общаться, потому что не секрет, что еще с начала 2000-х годов практически любой спор, так или иначе, сводится к обсуждению противостояния: Россия, русские – Украина. А для Украины это серьезная потеря для IT-рынка, потери, в том числе, для государственных организаций, поскольку они пользуются, например, сервисами Яндекса. Было изображение мэра Киева Виталия Кличко и надпись: «Нет Яндекса – нет пробок», что характеризует, в общем-то, уровень понимания проблемы. Для украинцев это, безусловно, сильнейший удар, потому что все-таки сайты и сервисы заблокированы, они входили в топ-10. Впереди них, конечно, Google, но даже Facebook проигрывал «ВКонтакте». «Одноклассники» ему вполне дышали в спину по статистике. Для людей это потери связи с родными в других странах.

– Будет ли работать запрет, в частности, на соцсети? Вот, пожалуй, один из главных вопросов. И кто будет контролировать исполнение этих мер?

– Это возложено на плечи провайдеров, их будут проверять и штрафовать. Проверять и штрафовать – это несложно, другой вопрос в том, что пытливый найдет доступ, безусловно. Люди пожилого возраста, те, которые пользуются как раз «Одноклассниками», будут страдать, потому что для них найти пути обхода не так просто, как для молодежи, которая достаточно быстро освоит эти методы.

– Надо полагать, что украинские законодатели озабочены вопросом обхода блокировок…

– Украинские власти не озабочены ничем. Украинские власти живут в собственном выдуманном мире, где у них всё нормально и светит европейское солнце. Поэтому они совершают действия, не задумываясь о последствиях. Им важна реакция Запада на их действия, больше им не важно ничего.

– Насколько, по-вашему, это решение реалистично? Председатель правления Интернет-ассоциации Украины уже сказал: блокировка российских Интернет-изданий, во-первых, займет не менее двух лет, во-вторых, будет стоить больших денег, не меньше одного миллиарда долларов. Откуда Украина будет брать эти деньги?

– Постарается найти. Я думаю, что, поскольку источник денег на Украине один, будут на это дело просить, на обеспечение информационной безопасности. Не факт, что Украина будет существовать через два года, когда можно будет полностью научиться блокировать российский трафик. Это фундаментальное направление для Порошенко. Он же, когда давал пресс-конференцию по поводу обретения пресловутого «безвиза», сказал, что «мы вышли из рабства, зависимости от Российской Империи, оформляем развод и, как обиженная жена, уходим в Европу». Но тут можно сказать, опять же, старой такой украинской поговоркой, что «жена ушла к другому – непонятно, кому хуже».

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* Организация запрещена на территории РФ.