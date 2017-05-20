В провинции Хама армия Сирии выбила боевиков ИГ из двух поселков

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Дамаск, 20 мая. Сирийские военные восстановили контроль над двумя населенными пунктами в провинции Хама, после того как они были захвачены террористами ИГ*, сообщает AFP, ссылаясь на правительственные СМИ Сирии.

Армия Дамаска освободила от ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) населенные пункты Акареб и Аль-Мабуджех. Известно, что за то время, пока террористы контролировали селения, погибли 25 мирных жителей, включая несовершеннолетних.

Сирийская армия также понесла потери при освобождении данных населенных пунктов — 27 военных. Данные об этом приводит находящаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория прав человека». Однако, по данным сирийского агентства SANA погибло свыше 50 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.