Путин поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране

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Москва, 20 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил иранского лидера Хасана Роухани с переизбранием на второй срок. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хасану Роухани по случаю убедительной победы на выборах президента Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Российский лидер выразил готовность и дальше продолжать совместную работу по развитию партнерского сотрудничества между двумя странами, в том числе и по международной повестке дня.

Путин выразил надежду, что все договоренности по поддержанию стабильности на Ближнем и Среднем Востоке, а также во всем мире, будут выполнены.

Напомним, Хасан Роухани выиграл президентские выборы в Иране, набрав 57% голосов.