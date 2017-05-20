Украина нашла «шоколадного» врага: введена пошлина на какао-продукты из РФ

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Киев, 20 мая. Продукты, содержащие какао, в том числе шоколад, ввозимые на Украину из России, в ближайшие пять лет будут облагаться пошлиной в размере 31,22%. Такое решение приняла украинская межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ).

«Пошлину начнут взимать через 30 дней, срок ее действия установлен на 5 лет», — говорится в опубликованном сообщении.

Поводом для таких мер послужило расследование, проведенное еще два года назад. Комиссия решила, что российский шоколад нанес ущерб кондитерскому производству страны из-за имевшего место демпингового импорта. Именно это, уверены в МКМТ, стало причиной падения продаж местного шоколада более чем на 20%.