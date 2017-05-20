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Происшествия
Иномарка упала в реку в центре Москвы после столкновения с другой легковушкой

Иномарка упала в реку в центре Москвы после столкновения с другой легковушкой

13:06  20 Мая 2017
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Иномарка упала в реку в центре Москвы после столкновения с другой легковушкой

Москва, 20 мая. Иномарка упала в реку Яуза в российской столице после аварии, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

В Москве на набережной Академика Туполева столкнулись две иномарки Kia и Toyota, в результате ДТП Kia упала в реку Яуза. Известно, что пострадали четыре пассажира, в их числе двое несовершеннолетних. Правоохранительные органы устанавливают причины столкновения. На место инцидента прибыли скорая и спасатели.

Ирина Селезнева
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