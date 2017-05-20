Хмеймим и Сирия глазами россиянина: в ОП открылась фотовыставка о войне в САР

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Москва, 20 мая. Выставка фоторабот, посвященных ситуации в Сирии, открылась в Общественной палате в Москве. Автор снимков — член комиссии и координационного совета по противодействию терроризму Максим Григорьев, который привез их из своих рабочих поездок в Сирию.

«Я был в лагерях, где находятся сирийские беженцы, которым удалось спастись от террористов. Лично общался с этими детьми. На фотографиях мы видим их улыбающимися — дети всегда остаются детьми. Но истории о том, что им приходилось видеть собственными глазами, ужасны», — рассказывает Григорьев.

Фотовыставка наглядно демонстрирует не только условия жизни местного населения в страшных условиях военных действия в Сирии, но и отражает гуманитарную миссию российских военных по борьбе с международным террористическим злом.