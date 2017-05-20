Политолог объяснил, чем Трамп разочаровал американцев

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Москва, 20 мая. Рейтинг американского президента Дональда Трампа впервые со дня инаугурации упал до рекордно низкого уровня, достигнув отметки в 39%. Более половины американцев считают работу президента неудовлетворительной. С чем связано падение рейтинга Трампа и как американский президент может исправить ситуацию, рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

«Низкий уровень поддержки Трампа объясняется отходом президента от предвыборных обещаний и самой настоящей «охотой на ведьм», развязанной в американских СМИ», — объяснил эксперт в комментарии iReactor.

Против президента также играет попытка отмены программы Obamacare, ухудшение отношений с Россией, назначение на ключевые посты в администрации ненавистных народу бюрократов и т.д. Кроме того, не добавляет Трампу очков истерия вокруг него в СМИ по поводу якобы имевших место связей с Россией — это формирует негативный образ президента у нейтральных избирателей и демократов.

Вместе с тем, поддержка республиканцев настолько сильна, что пока Трамп может править без оглядки на мнение остальных и не опасаться импичмента.