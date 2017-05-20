Переговоры по Сирии пройдут в Женеве в середине июня

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Женева, 20 мая. Новый раунд переговоров по Сирии состоится в середине июня. Конкретную дату пока назвать невозможно, поскольку примерно в то же время в Женеве будет проходить Совет ООН по правам человека, и будет необходимо решить ряд организационных вопросов.

Точные даты проведения межсирийских переговоров зависят от того, будут ли в женевских гостиницах свободные номера, так как параллельно в городе будет проходить сессия Совета ООН по правам человека, сообщил источник РИА Новости.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил провести переговоры в середине июня. Каирская группа сирийской оппозиции готова к встрече в это время, подтвердили представители делегации.