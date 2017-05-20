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Весь мир
Иранский президент Роухани переизбран на второй срок

Иранский президент Роухани переизбран на второй срок

13:06  20 Мая 2017  /обновлено: 13:07  20 Мая 2017
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Иранский президент Роухани переизбран на второй срок

Тегеран, 20 мая. Иранский лидер Хасан Роухани переизбран на второй срок, его поддержало 57% голосовавших, сообщил глава МВД Ирана Абдолрез Рахмани Фазли по итогам подсчета всех бюллетеней.

Накануне утром в Иране прошли президентские выборы, одновременно с ними прошло голосование за кандидатов в горсоветы и парламент. По данным главы МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли, явка составила порядка 70% от всего населения. Известно, что за действующего президента Хасана Роухани проголосовали 57%, он переизбран на второй срок. Его соперниками были аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и представитель от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Ирина Селезнева
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