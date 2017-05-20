ДНР и ЛНР в ожидании войны: зачем Порошенко отправил танки Т-80 в Донбасс

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Киев отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые в настоящий момент находятся в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО), партию модернизированных танков Т-80. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об усилении украинской армии и ситуации на территории Донбасса.

По словам Порошенко, очередная партия «красавцев-танков» Т-80 будет отправлена на передовую в пользование украинских десантных войск. «Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — добавил он. Стоит заметить, что Порошенко не уточнил, сколько именно танков получат ВСУ, и когда это произойдет.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что при формировании оборонного заказа на 2017 год необходимо делать ставку на модернизацию старых танков, поскольку государственный бюджет не подразумевает закупку новых. По мнению президента, для страны будет предпочтительнее иметь десять капитального отремонтированных Т-64 или Т-80, чем новейший украинский «Оплот».

Как сообщал Укроборонпром, на Харьковском бронетанковом заводе был запущен технологический процесс восстановления машин, которые были уже сняты с вооружения. Отметим, что эта техника годами стояла под открытым небом.

Танк Т-80 являлся основным боевым танком, который производился в Советском Союзе. На вооружение СССР он был принят в 1976 году.

Напомним, в среду, 17 мая, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев в настоящий момент не рассматривает возможность силового возвращения непокорных республик Донбасса. Он выразил уверенность, что Донецкая и Луганская народные республики так или иначе будут возвращены в состав Украины. «Мы убеждены, что Донецк и Луганск — территория Украины», — добавил министр обороны.

Еще в апреле текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов анонсировал наступление украинских военных на непокорные республики. Он призвал Вооруженные силы Украины «продвигаться на восток» «метр за метром, километр за километром». Более того, глава СНБО подчеркнул, что самое главное при наступлении — «не проскочить» границу.

Еще ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ВСУ в любой момент должны быть готовы в «возвращению» Луганска и Донецка. В феврале 2017 года Аваков утверждал, что Киев разработал «конкретный план» по возвращению Донбасса в состав Украины. В то же время глава украинского министерства внутренних дел уверял, что неподконтрольные республики должны вернуться к Украине дипломатическим путем, а не военным.

Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН заметил: свою запись глава государства сопроводил хештегом #GloryToUkraine (Слава Украине). Этот факт, по мнению эксперта, может говорить о нескольких моментах.

«Это говорит о необходимости продолжать боевые действия, чтобы остаться у власти. В этом как раз проявляется последовательный курс нынешнего руководства Украины на эскалацию конфликта в Донбассе. Для руководителей Украины поддержание неугасающего конфликта — единственная возможность остаться у руля страны. Такие заявления отвлекают внимание населения от проблем, которые актуальны для каждого гражданина этой страны, а именно — обнищание. И настраивают людей на ту повестку, которая необходима Киеву», — пояснил Аркатов.

Не просто так, отметил эксперт, был подписан законодательный акт об приостановке деятельности ряда российских интернет-компаний. Никакой речи не может быть об исполнении Киевом минских соглашений.