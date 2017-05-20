Пальмира, которой нет: архитекторы покажут довоенные фото Сирии

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Москва, 20 мая. В российской столице с 22 мая по 29 мая в Центральном Доме архитектора состоится международный форум «Пальмира, которой нет…», организаторами которого выступил Российский союз архитекторов.

Фотографии довоенного Дамаска и Пальмиры представят на международной выставке архитекторов в Москве, здесь также будут показаны фото Пальмиры XIX века из архивов Академии наук РФ. Одной из целей Российского союза архитекторов, который выступил организатором проекта, является демонстрация широкой общественности уничтоженных террористами ИГ* (организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) культурных объектов и городской инфраструктуры столицы Сирии.

Благодаря фотографиям архитекторы смогут разработать план восстановления пострадавших памятников. Реставрация и восстановление Пальмиры является частью возрождения и распространения мира в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.