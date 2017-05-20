МИД Эквадора: Подозрения о политическом подтексте дела Ассанжа оправдались

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Кито, 20 мая. Шведской прокуратуре потребовалось много времени, чтобы признать верность подозрений о политическом подтексте преследования главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о которых давно твердил Эквадор. Так прокомментировал решение о прекращении расследования в отношении Ассанжа глава МИД этой страны Гийом Лонг.

«Я не знаю, почему шведскому прокурору понадобилось столько времени. У нас всегда были подозрения в отношении этой ситуации», — заявил он в интервью RT.

Лонг подчеркнул, что в то время, когда практически весь мир твердил об инциденте в Швеции, который якобы стал причиной преследования редактора WikiLeaks, Эквадор продолжал настаивать на политических мотивах. Именно уверенность в этом дала Кито право предоставить ему убежище на территории своего государства.