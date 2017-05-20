Дейр эз-Зор привлекает США нефтяными богатствами — сенатор

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Москва, 20 мая. Нанесением удара по сирийским военным близ Дейр эз-Зора США подали Дамаску сигнал о том, что они заинтересованы в установлении контроля над нефтяными месторождениями в Сирии. Такое мнение высказал член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

Морозов считает, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским военные в связи с тем, что они начали успешное продвижение в сторону Дейр эз-Зора, богатого нефтяными месторождениями, которые США хотят контролировать.

Кроме того, в районе Дейр эз-Зора немало районов, подконтрольных сирийским курдам и оппозиции, пользующейся поддержкой США.