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Новости Сирии
Дейр эз-Зор привлекает США нефтяными богатствами — сенатор

Дейр эз-Зор привлекает США нефтяными богатствами — сенатор

12:47  20 Мая 2017
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Дейр эз-Зор привлекает США нефтяными богатствами — сенатор

Москва, 20 мая. Нанесением удара по сирийским военным близ Дейр эз-Зора США подали Дамаску сигнал о том, что они заинтересованы в установлении контроля над нефтяными месторождениями в Сирии. Такое мнение высказал член международного комитета Совфеда Игорь Морозов. 

Морозов считает, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским военные в связи с тем, что они начали успешное продвижение в сторону Дейр эз-Зора, богатого нефтяными месторождениями, которые США хотят контролировать. 

Кроме того, в районе Дейр эз-Зора немало районов, подконтрольных сирийским курдам и оппозиции, пользующейся поддержкой США. 

«Похоже, США выстраивают ту же политику, как и в Ираке, тогда это разрушение не только международного права, но и мироустройства. США продолжают подавлять мир, отстаивая свои личные национальные интересы»,  — сообщил Морозов в беседе с РИА Новости

#сша #сирия #дейр эз-зор
Владимир Багров
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