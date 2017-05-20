Тренер Николишин рассказал о настрое сборной РФ по хоккею в преддверии матча с Канадой

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Москва, 20 мая. Сегодня сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира сыграет с командой Канады, которую россияне не обыгрывали последние шесть лет.

Известный российский тренер Андрей Николишин призвал хоккеистов России не обращать внимания на прежние поражения и не бояться канадцев. По его словам, у хоккеистов Олега Знарка есть характер и желание играть, именно это сможет сослужить им добрую службу на льду против сборной Канады.

Напомним, что последний раз россияне обыгрывали Канаду в 2011 году, тогда команда Вячеслава Быкова победила своих соперников в четвертьфинала ЧМ. Отметим, что подопечные Олега Знарка уже трижды играли с канадцами, но проигрывали, пишет RT