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Происшествия
Поиски погибших и выживших на месте взрыва газа в Сочи завершены

Поиски погибших и выживших на месте взрыва газа в Сочи завершены

12:30  20 Мая 2017
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Поиски погибших и выживших на месте взрыва газа в Сочи завершены

Сочи, 20 мая. Всю минувшую ночь спасатели разгребали завалы на месте взрыва газа в Сочи. Сегодня региональное управление МЧС РФ сообщило о завершении операции. К работе приступили следователи, которым предстоит разобраться в произошедшем.

Данные не изменились: в результате взрыва погибла 50-летняя женщина. 25-летний молодой человек, получивший травмы, находится в больнице. 

Поиски погибших и выживших на месте взрыва газа в Сочи завершены

Напомним, сообщение о сильном хлопке в одноэтажной пристройке к дому на улице Грибоедова поступило накануне около 9 часов вечера. По последней информации, оперативники склоняются к версии о взрыве газового баллона.

Алексей Громов
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