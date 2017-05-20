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Происшествия
Автомобиль ГИБДД лоб в лоб столкнулся с легковушкой на Ставрополье, есть жертвы

Автомобиль ГИБДД лоб в лоб столкнулся с легковушкой на Ставрополье, есть жертвы

12:14  20 Мая 2017
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Автомобиль ГИБДД лоб в лоб столкнулся с легковушкой на Ставрополье, есть жертвы

Ставрополье, 20 мая. Водитель «ВАЗ-2114» погиб при лобовом столкновении с машиной ГИБДД в Ставрополье, пытаясь скрыться от сотрудников дорожной службы за вождение с неисправными фарами.

В результате ДТП в Ставрополье пострадали два сотрудника ГИБДД и два пассажира погибшего водителя «ВАЗ-2114», сообщили в региональном управлении дорожной службы. В сообщении ГИБДД отмечается, что авария произошла в Нефтекумском районе, когда сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить легковой автомобиль, совершающий движение с неисправными фарами.

Они потребовали остановиться водителя «ВАЗ-2114», однако последний проигнорировал и попытался скрыться. Позднее водитель отечественного авто выехал на встречную полосу автодороги Ачикулак – Махмуд – Мактеб, где произошло лобовое столкновение с авто патрульных. По факту инцидента проводится проверка, пишет NewInform

Ирина Селезнева
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