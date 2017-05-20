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Сирия, 20 мая. За последние четыре дня в Мосуле в результате авиаударов ВВС коалиции погибли больше 100 мирных граждан. Сирийские войска отбили у ССА** обширные территории в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Боевики ИГ** заявили об убийстве почти 30 военнослужащих армии САР в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила у ССА ряд опорных пунктов в районе Даква к востоку от Дамаска; потеряла 27 солдат в боях с ИГИЛ* в окрестностях базы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; обстреляла укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры»*** на севере провинции Хама; нанесла авиаудар по позициям ИГ вблизи города Укейрибат.

«Исламское государство» (ИГИЛ): пыталось организовать крупный теракт в центре Багдада.

Сирийская свободная армия (ССА): утратила контроль над 60 кв.км. земли на востоке провинции Эс-Сувейда в результате наступления армии САР.

Международная коалиция: в результате серии боевых вылетов в направлении Мосула убила 102 местных жителя.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) при поддержке подразделений Национальных сил обороны (NDF)****** и ливанской организации «Хезболла» несколько продвинулись вглубь оккупированных боевиками-исламистами территорий в пустынной области Даква, расположенной между горами Каламун и районом Бадия к востоку от Дамаска. Этот регион находится под контролем Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой США. По данным ливанского информагентства Al Masdar News, правительственные силы и их союзники продолжают развивать наступление на этом направлении и уже готовы войти в район Бадия на юго-востоке соседней провинции Хомс вдоль границы с Ираком. Основная цель данной кампании — запечатать южную границу республики. Напомним, на этот пустынный фронт недавно были переброшены мощные силы «Хезболлы».

Тем временем район Барза на северо-востоке столицы готовится покинуть уже третья партия боевиков-оппозиционеров и членов их семей. Исламисты будут вскоре вывезены в Идлиб. Таким образом, отряды антиправительственных формирований продолжают эвакуацию из освобожденных кварталов на окраине Дамаска в соответствии с соглашением с командованием САА, достигнутым при посредничестве представителей российского Центра по примирению сторон. Под полный контроль армии САР несколько недель назад перешел также соседний район Аль-Кабун.

Провинция Алеппо

Связанный с «Исламским государством»* источник заявляет о значительных численных потерях в рядах правительственных подразделений в ходе противостояния с террористами на востоке провинции Алеппо. Утверждается, что в недавних боях в районе населенного пункта Аль-Мазъюна, находящегося к югу от аэродрома «Аль-Джирах», были убиты как минимум 22 сирийских военнослужащих. Официального подтверждения эти сведения пока не получили. Несколько недель подразделения САА во главе с бойцами спецотрядов «Тигры» возобновили освободительную кампанию в этом регионе. С тех пор им удалось зачистить от ИГИЛ территорию базы «Аль-Джирах» и ряда поселений в ее окрестностях и тем самым заметно приблизиться к городу Маскана, последнему крупному оплоту террористов в провинции.

Кроме того, этот же источник сообщает об убийстве еще пяти военнослужащих армии САР недалеко от деревни Таль Хасан к юго-востоку от освобожденного города Дейр Хафир. Согласно данным источника, бойцы САА погибли в результате внезапного нападения отрядов ИГ на блокпосты правительственных сил в этом районе.

Провинция Хомс

Последняя 12-ая партия боевиков оппозиционных сил и их семей покинула район Аль-Ваер на северо-западе города Хомс, направившись в подконтрольную исламистам провинцию Идлиб. Об этом сообщил ливанский информационный портал AMN. Эвакуация была проведена в соответствии с соглашением с правительством Сирии. Таким образом, Аль-Ваер, как и столица провинции в целом, теперь наконец находится под полным контролем сирийской армии. Накануне отмечалось, что войска САА уже входят на территорию района. Аль-Ваер на протяжении пяти лет находится в оккупации незаконных формирований. Прежде чем мирные жители смогут вернуться в свои дома, сирийские и российские саперы проведут разминирование освобожденных территорий.

На позиции армии САР в районе Пальмиры вскоре прибудут дополнительные подразделения военнослужащих. Подкрепление уже выдвинулось из города Тартус. Новоприбывшие бойцы примут участие в операции по расширению буферной зоны вокруг освобожденного древнего города.

Провинция Даръа

Мощный взрыв прогремел к северо-востоку от города Даръа. Самодельное взрывное устройство, заложенное, как предполагается, боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам», сработало на участке магистрали между прифронтовыми населенными пунктами Хирбат Майсари и Гарият Аль-Гарбия на подконтрольной армии САР территории. Об этом сообщил сирийский новостной центр Damascus Now. Никаких сведений о возможных погибших и разрушения пока не поступало.

Напомним, в этом регионе пролегает линия соприкосновения между войсками САА и силами вооруженной оппозиции. Отряды ССА и «Джебхат ан-Нусры» продолжают вести наступление на столицу провинции в нарушение установленного режима прекращения огня. С целью затруднить подвоз дополнительных сил исламистов к Даръа сирийские военные активизировали действия к северо-востоку от города.

Провинция Хама

По информации оппозиционного портала Qasioun, правительственные подразделения провели массированные обстрелы укрепленных районов незаконных вооруженных группировок на севере провинции. Под ударами артиллерии, минометов и ракетных установок оказались позиции террористов в окрестностях подконтрольных боевикам населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Лахайя и Аль-Буяда. Никаких сведений о нанесенном террористам уроне, однако, не сообщается. Территории в этом регионе входят в одну из зон деэскалации, тем не менее военнослужащие армии САР зачастую вынуждены открывать ответный огонь по исламистам, которые в связи с приостановкой полномасштабной освободительной кампании САА в этом районе заметно активизировались.

Этот же источник сообщил об очередном боевом вылете ВВС САР в направлении города Укейрибат, расположенного на востоке провинции и находящегося в оккупации «Исламского государства». Этот населенный пункт является ключевым форпостом террористической группировки в регионе.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственная армия САР при помощи союзных ополченческих отрядов освободила обширные территории в восточной части провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, передает портал Al Masdar News. Сообщается, что за последние двое суток от боевиков «свободной армии» была зачищена местность общей площадью в 60 квадратных километров в районе Аль-Залфа. Войска планируют продолжить наступление, двигаясь в восточном направлении. Сирийские военные намерены выйти к блокпосту «Ат-Танаф», замкнув в кольцо окружения обширную территорию в пустынной местности, занимаемую боевиками-оппозиционерами, активную поддержку которым оказывает Вашингтон. САА заметно активизировалась на юге САР, опасаясь военного вторжения американских войск, базирующихся в соседней Иордании. Несколько дней назад ВВС западной коалиции ударили по конвою проправительственных сил, приблизившихся к КПП «Ат-Танф», в южной части провинции Хомс.

Ирак

Согласно данным источника, связанного с ИГИЛ, за последние четыре дня в Мосуле в результате постоянных бомбардировок ВВС коалиции погибли 102 местных жителя. Страны антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами действуют в поддержку правительственной армии Ирака. Однако их авиация нередко наносит авиаудары и по жилым кварталам города, где зачастую укрываются отряды боевиков, рассчитывая как можно скорее освободить Мосул. Сейчас город зачищен от ИГ уже на 98%.

Портал Al Manar News сообщает, что сотрудникам службы безопасности Ирака удалось предотвратить крупный теракт в центре Багдада. Правительственные силы перехватили заминированный автомобиль террористов ИГ в одном из центральных районов столицы — Аль-Каррада Дахел. Заложенное взрывное устройство вскоре было обезврежено саперами.

* Организация запрещена на территории РФ.