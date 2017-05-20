ВКС РФ подготовили уникальную трассу для международной «Гонки героев» в Таджикистане

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Екатеринбург, 20 мая. Более 600 силовиков из России и Таджикистана приняли участие в международной «Гонке героев» на военном полигоне в предгорьях Восточного Памира. Уникальную трассу с разнообразными препятствиями помогли обустроить ВКС РФ, обеспечившие доставку необходимых конструкций и стройматериалов.

Уникальная девятикилометровая трасса была оборудована в предгорьях Восточного Памира. Ил-76 ВКС РФ доставил в Душанбе более 30 тонн конструкций и стройматериалов, из которых были возведены три десятка разнообразных препятствий, в том числе огненно- штурмовая полоса, тоннели, водные преграды, подвесные мосты и скалодромы.

В «Гонке героев» приняли участие 20 команд общей численностью более 600 человек, в том числе солдаты и офицеры 201 военной базы, военнослужащие мотострелковой миротворческой бригады ЦВО, которые прибыли из Самарской области для проведения антитеррористических учений, представители Минобороны, МВД, военных вузов Таджикистана и т.д.

«Первое и второе место заняли мобильная и мотострелковая роты горного батальона 201 военной базы, результат победителя — 1 час 51 секунда. Бронза у представителей Военного института Минобороны Таджикистан», — сообщил журналистам официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Полковник отметил, что ближе к финалу соревнований температура воздуха повысилась до 35 градусов, однако это не сломило боевой дух участников соревнований.