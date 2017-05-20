Голландский урбанист оценил привлекательность Москвы для туристов

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Москва, 20 мая. Известный голландский архитектор и урбанист Эверт Верхаген оценил усилия московских властей по благоустройству города, а также отметил туристическую привлекательность города.

Верхаген в беседе с RT прокомментировал одну из животрепещущих тем — программу реновации. Голландский специалист отметил, что подобные программы с успехом проводились во многих городах Европы. Верхаген отметил, что в данной ситуации необходимо своевременно информировать обо всем жителей, предложить им реалистичные варианты замены жилья, а также развивать социальную инфраструктуру.

Среди успешных проектов московских архитекторов голландский коллега отметил реновацию бывшего завода ЗИЛ.

«Действительно, ещё в начале реновации бывшего завода ЗИЛ я говорил, что здания его цехов имеют большую важность с социальной точки зрения. Ведь там трудилось множество людей, это был их источник пропитания, у них там была социальная инфраструктура», — отметил архитектор.

Также Верхаген отметил, что Москва является привлекательным с точки зрения туризма городом.