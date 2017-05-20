Антитеррористические учения проходят на московском стадионе «Лужники»
В закладки
Москва, 20 мая. Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов вступили в борьбу с предполагаемыми террористами, атаковавшими стадион «Лужники». Кроме того, идет учебная работа по поиску и обезвреживанию взрывных устройств на Белорусском вокзале.
В Москве сегодня проходят плановые антитеррористические учения, о которых журналистам рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.
В районе стадиона и вокзала движение затруднено. Представители ФСБ попросили пешеходов и автолюбителей выбирать окружные маршруты и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
Комментарии