Антитеррористические учения проходят на московском стадионе «Лужники»

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Москва, 20 мая. Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов вступили в борьбу с предполагаемыми террористами, атаковавшими стадион «Лужники». Кроме того, идет учебная работа по поиску и обезвреживанию взрывных устройств на Белорусском вокзале.

В Москве сегодня проходят плановые антитеррористические учения, о которых журналистам рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.

В районе стадиона и вокзала движение затруднено. Представители ФСБ попросили пешеходов и автолюбителей выбирать окружные маршруты и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.