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Новороссия
Порошенко похвастался, каких «красавцев» отправил в Донбасс

Порошенко похвастался, каких «красавцев» отправил в Донбасс

11:59  20 Мая 2017
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Порошенко похвастался, каких «красавцев» отправил в Донбасс

Киев, 20 мая. Киевское военное руководство отправило в Донбасс партию модернизированных танков Т-80. Об этом сообщил в своем Facebook лично президент страны Петр Порошенко. 

Украинский президент уточнил, что очередная партия «красавцев-танков Т-80» предназначена для высокомобильных десантных войск Украины, которые находятся в Донбассе на передовой. Порошенко отметил, что отправка на передовую новой партии модернизированных танков должна послужить укреплению обороноспособности страны. 

При этом президент не стал уточнять, сколько конкретно танков прибудет в Донбасс и когда. 

Как сообщили в «Укроборонпроме», который готовил танки для ВСУ, все боевые машины были модернизированы и успешно прошли испытания на полигоне. 

Чергова партія красенів-танків Т-80 буде відправлена Високомобільним десантним військам України на передову! Працюємо далі для зміцнення нашої обороноздатності. #GloryToUkraine

تم نشره بواسطة ‏‎Петро Порошенко‎‏ في 19 مايو، 2017

 

#донбасс #порошенко
Владимир Багров
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