Порошенко похвастался, каких «красавцев» отправил в Донбасс

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Киев, 20 мая. Киевское военное руководство отправило в Донбасс партию модернизированных танков Т-80. Об этом сообщил в своем Facebook лично президент страны Петр Порошенко.

Украинский президент уточнил, что очередная партия «красавцев-танков Т-80» предназначена для высокомобильных десантных войск Украины, которые находятся в Донбассе на передовой. Порошенко отметил, что отправка на передовую новой партии модернизированных танков должна послужить укреплению обороноспособности страны.

При этом президент не стал уточнять, сколько конкретно танков прибудет в Донбасс и когда.

Как сообщили в «Укроборонпроме», который готовил танки для ВСУ, все боевые машины были модернизированы и успешно прошли испытания на полигоне.