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Политика
Сирия и кибербезопасность: что обсуждал Путин с членами Совбеза РФ

Сирия и кибербезопасность: что обсуждал Путин с членами Совбеза РФ

12:04  20 Мая 2017
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Сирия и кибербезопасность: что обсуждал Путин с членами Совбеза РФ

Сочи, 20 мая. Конфликт в Сирии, вопросы кибербезопасности, а также социально-экономическая ситуация внутри России стали темой обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности, которая прошла в резиденции главы государства Бочаров Ручей в Сочи.

Подробности рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сирия и кибербезопасность: что обсуждал Путин с членами Совбеза РФ

Он подчеркнул, что участники встречи признали нелегитимность действий США, которые нанесли очередной удар по Сирии. Такие шаги, по их мнению, осложняют ситуацию в целом и создают дополнительные проблемы в процессе создания зон деэскалации в стране. 

Алексей Громов
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