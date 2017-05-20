Сирия сегодня: Хомс прощается с боевиками, США ставят условия, удар по Ирану

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Сирия, 20 мая. Соединенные Штаты Америки ставят условия в Сирийской Арабской Республике (САР). В Хомсе пройдет эвакуация очередной группы террористов незаконных вооруженных формирований. Удар так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США был направлен против сил под руководством Ирана. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Условия Вашингтона

США не повторят удары по позициям проправительственных сил в САР лишь в том случае, если это не будет угрожать войскам коалиции. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Напомним, ранее авиация международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по проправительственным войскам в районе Ат-Танфа (у границы Ирака и Иордании). В результате авианалета был уничтожен один танк, пострадали военные.

Этот вопиющий инцидент не остался без внимания российского министерства иностранных дел. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров назвал удар коалиции «противозаконным» и «нелегитимным».

Иран под прицелом

В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что под удар боевой авиации коалиции попали силы под командованием Ирана. Кроме того, он подчеркнул, что, по мнению американского военного ведомства, Российская Федерация пыталась предотвратить инцидент.

По словам Мэттиса, удар по иранским силам — защитные действия, которые были необходимы после наступательного маневра. По его мнению, иранцы продвинулись в зону избежания конфликта вопреки совету России. «Этого я тоже подтвердить не могу, но, похоже, русские пытались их переубедить».

Хомс прощается с террористами

В субботу, 20 мая, последняя группа террористов покинет квартал Аль-Ваэр в городе Хомс. Официальный Дамаск через посредников заключил соглашением с боевиками незаконных вооруженных формирований. В рамках этого соглашения правительственные силы предоставляют гуманитарный коридор для боевиков и членов их семей. Они будут эвакуированы в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо.

Напомним, город Хомс является одним из самых крупных и важных населенных пунктов Сирийской Арабской Республики. Здесь в 2014 году была заключена первая договоренность, в рамках которой полторы тысячи боевиков оставили исторический центр города.

Отметим, что с начала военного конфликта в Сирии в Хомсе шли одни из самых ожесточенных боестолкновений между Сирийской арабской армией и террористическими формированиями. Различные радикальные группировки устраивали на улицах города показательные массовые казни сирийцев, которые принадлежали к христианским, шиитским и алавитским конфессиям. Жителей вырезали целыми деревнями.

Россия зафиксировала нарушения

По информации министерства обороны Российской Федерации, представители РФ в комиссии по примирению враждующих сторон в САР зафиксировали за прошедшие сутки 11 нарушений режима прекращения огня. Турецкие эксперты — четыре. Обстановка в так называемых зонах деэскалации стабильная.

Сообщается, что нарушения перемирия зафиксированы в провинциях Дамаск, Хама, Латакия, Алеппо и Идлиб. Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы замечено в районах, которые находятся под контролем «Исламского государства»* (запрещено в РФ) и группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.