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Новороссия
ВСУ почти 60 раз обстреляли ДНР, Ясиноватая частично обесточена

ВСУ почти 60 раз обстреляли ДНР, Ясиноватая частично обесточена

11:38  20 Мая 2017
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ВСУ почти 60 раз обстреляли ДНР, Ясиноватая частично обесточена

Донецк, 20 мая. В ДНР за минувшие сутки зафиксировали почти 60 обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в командовании.

Уточняется, что за минувшие сутки ВСУ открывали огонь по территории республики 58 раз. При этом применялись артиллерия, минометы, бронетехника, а также гранатометы и стрелковое оружие. 

Под обстрелами украинских силовиков оказались 10 населенных пунктов. При этом в некоторых из них не обошлось без разрушений. Так, в Ясиноватой снаряд угодил в жилой дом, повреждена кровля. Кроме того, из-за обстрелов со стороны ВСУ местные жители остались без коммуникаций: восемь улиц обесточены. Также полностью без света оказался поселок Донецк-Северный, где ВСУ обстрелами повредили тяговую станцию. 

#днр #всу
Владимир Багров
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