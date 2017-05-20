Король Саудовской Аравии лично встретил Трампа в аэропорту

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Эр-Рияд, 20 мая. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд лично встретил в аэропорту президента США Дональда Трампа, который прибыл с первым в страну официальным визитом.

По данным местных СМИ, желание Аль Сауда лично встретить американского лидера свидетельствует о стремлении Эр-Рияда наладить отношения с Вашингтоном после ухода с поста президента США Барака Обамы, которому был оказан «холодный прием» во время его визита в апреле 2016 года.

Сразу после прилета Трамп и Аль Сауд провели беседу в аэропорту. О чем говорили лидеры двух стран, пока не сообщается.