«Автотор» вложит 650 млн долларов в строительство четырех заводов к 2022 году

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Калининград, 20 мая. В проект по строительству четырех заводов по выпуску автомобилей российский холдинг «Автотор» готов вложить 650 млн долларов, рассказал представителям средств массовой информации его основатель Владимир Щербаков.

С конвейеров новых производств будут сходить 150 тысяч автомобилей в год.

Согласно договоренностям с властями региона, областная администрация берет на себя прокладку сетей и дорог и планирует увеличить инвестиции на эти работы до 3 млрд рублей. Соглашение было подписано два года назад.

Планируется, что совместный проект будет реализован к 2020 году.