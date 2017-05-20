Сирия может спать спокойно: ситуацию в зонах деэскалации назвали стабильной

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Москва, 20 мая. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии остается стабильной. Мониторинг соблюдения режима прекращения огня в зонах, указанных в меморандуме, продолжается.

Российская часть совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов о прекращении огня за сутки зафиксировала 11 нарушений — пять в провинции Дамаск и по три в Хаме и Латакии. При этом турецкая сторона заявила всего о четырех случаях нарушения режима прекращения огня — по одному в Дамаске, Хаме, Алеппо и Идлибе, сообщается в бюллетене российского Центра по примирению сторон.

«Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (запрещены в РФ)», — уточняется в документе.

Наиболее резонансным нарушением российская сторона назвала обстрел в районе населенного пункта Бойда в провинции Хама. К счастью, боевики были подавлены, а жертв среди мирного населения удалось избежать.

* Организация запрещена на территории РФ.