Экологическая очистка: первый взвод Минобороны РФ отправился в Арктику

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Москва, 20 мая. Большой субботник проведут российские военнослужащие в Арктической зоне. В Норильск уже вылетел первый взвод, который готов будет приступить к экологической очистке земель министерства обороны РФ. Об этих планах журналистам рассказал замглавы оборонного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

«В понедельник планируется отправка дополнительного отряда из 94 военнослужащих для выполнения задач экологической очистки архипелага Новая Земля. Отправка взводов экологической очистки Минобороны завершится в начале июня», — уточнил он.

Кроме того, в начале июня для выполнения аналогичной задачи планируется отправить военнослужащих на острова Врангеля, Котельный и Кильдин, где пока еще все покрыто снегом.

В прошлом году в ходе «арктического субботника» было очищено от мусора 162 гектара территорий.