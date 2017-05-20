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Весь мир
Попытка толпы мексиканцев линчевать россиянина в Канкуне попала на видео

Попытка толпы мексиканцев линчевать россиянина в Канкуне попала на видео

11:06  20 Мая 2017
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Попытка толпы мексиканцев линчевать россиянина в Канкуне попала на видео

Канкун, 20 мая. В Сети появилось видео того, как толпа разъяренных мексиканцев избивает живущего в Канкуне российского блогера Алексея Макеева, прославившегося скандальными видео, в которых он оскорбляет граждан Мексики. 

На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно, что толпа окружает дом видеоблогера, бросает в жилище тяжелые предметы, вынуждая Макеева выйти, а затем набрасывается на него. 

Как ранее сообщал ПолитЭксперт, россиянин доставлен в больницу с ножевым ранением. В поножовщине Макееву удалось ранить мексиканца. По некоторым данным, тот скончался.

Дипломатический источник ранее сообщал, что Макеев является психически нездоровым человеком. 

#канкун #макеев
Алексей Громов
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