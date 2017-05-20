Попытка толпы мексиканцев линчевать россиянина в Канкуне попала на видео

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Канкун, 20 мая. В Сети появилось видео того, как толпа разъяренных мексиканцев избивает живущего в Канкуне российского блогера Алексея Макеева, прославившегося скандальными видео, в которых он оскорбляет граждан Мексики.

На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно, что толпа окружает дом видеоблогера, бросает в жилище тяжелые предметы, вынуждая Макеева выйти, а затем набрасывается на него.

Как ранее сообщал ПолитЭксперт, россиянин доставлен в больницу с ножевым ранением. В поножовщине Макееву удалось ранить мексиканца. По некоторым данным, тот скончался.

Дипломатический источник ранее сообщал, что Макеев является психически нездоровым человеком.