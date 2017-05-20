В МИД РФ объяснили, чем вызвана статья в британской Times об RT и Sputnik

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Москва, 20 мая. Негативные высказывания в адрес российских коллег журналистов британской газеты The Times вызвана банальным чувством журналистской ревности. Так считают в министерстве иностранных дел РФ. Статья «Пропаганда Путина», опубликованной 5 мая, где RT и Sputnik названы «чудовищным государственным инструментом жульничества, подаваемого под видом новостей», была опубликована 5 мая.

«Не исключаем, что возобладавшая над чувствами журналистская ревность подтолкнула редакцию The Times к клеветничеству по отношению к RT и информагентству Sputnik», — говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД подчеркивают, что издание противоречит результатам проверки, которая была проведена британским же государственным медиарегулятором Ofcom. Согласно его данным, под определение «недостоверность» не попал ни один из информационных продуктов, опубликованных этими российскими СМИ.

При этом сама Times грешит распространением «фейковых» новостей, добавили в МИД.