Трамп впервые прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом

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Эль-Кувейт, 20 мая. Президент США Дональд Трамп в субботу прибыл в Саудовскую Аравию, которая станет первой страной в его большом турне, включающем Израиль и Ватикан. Об этом сообщает Al Arabiya.

Президент Трамп в субботу прибыл в столицу страны — Эр-Рияд. Во время первого визита в Саудовскую Аравию Трамп обсудит с руководством страны, в частности, королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, развитие двусторонних отношений и сотрудничество, в первую очередь, в экономической и военно-технической сферах.

Лозунгом саудовско-американского саммита станет фраза «Вместе мы достигнем цели».

После визита в Саудовскую Аравию Трамп отправится в Израиль и Ватикан, а оттуда — на саммит НАТО в Брюсселе.