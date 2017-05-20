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Политика
Трамп впервые прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом

Трамп впервые прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом

10:53  20 Мая 2017
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Трамп впервые прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом

Эль-Кувейт, 20 мая. Президент США Дональд Трамп в субботу прибыл в Саудовскую Аравию, которая станет первой страной в его большом турне, включающем Израиль и Ватикан. Об этом сообщает Al Arabiya.

Президент Трамп в субботу прибыл в столицу страны — Эр-Рияд. Во время первого визита в Саудовскую Аравию Трамп обсудит с руководством страны, в частности, королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, развитие двусторонних отношений и сотрудничество, в первую очередь, в экономической и военно-технической сферах. 

Лозунгом саудовско-американского саммита станет фраза «Вместе мы достигнем цели».

После визита в Саудовскую Аравию Трамп отправится в Израиль и Ватикан, а оттуда — на саммит НАТО в Брюсселе. 

#трамп #саудовская аравия
Владимир Багров
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